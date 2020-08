Friedkin e la tripla W: ecco a chi si affiderà

E’ una coincidenza, è ovvio, ma il fatto che il cognome di tutti e tre gli uomini di Dan Friedkin che dovrebbero entrare nel nuovo Cda della Roma inizi con la W è quantomeno benaugurante per il futuro giallorosso, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Marc Watts, Eric Williamson e Brian Walker. Tutti e tre erano a Roma a febbraio, quando sono venuti a studiare carte e dirigenti della Roma di persona.

L’uomo forte è Marc Watts, Ceo del The Friedkin Group dal 2011 e vero e proprio braccio destro di Dan Friedkin. Prima di iniziare a lavorare per il nuovo presidente della Roma è stato vice-presidente di Locke Lord, uno dei più famosi studi legali americani, che da sempre si occupa di diritto societario.

A Roma a febbraio c’erano anche Eric Williamson e Brian Walker. Il primo è vicepresidente del Business Development per il gruppo e presidente del Friedkin Aviation (oltre a sedere anche nel board di Imperative Entertainment, la società di produzione cinematografica di Dan), Walker è invece il direttore delle strategie e delle nuove iniziative del The Friedkin Group. Williamson viene descritto come un’altra grande mente, di quelli a cui si affida maggiormente Dane. È cresciuto all’interno del gruppo, considerando che il suo ingresso nella Gulf States Toyota risale addirittura a 24 anni fa. Tra l’altro è l’uomo che per un po’ si è anche occupato di marketing sportivo all’interno del gruppo stesso, gestendo anche i diritti di denominazione per l’arena di Houston, la Toyota Center.