Friedkin e il piano della grande Roma. Stadio, rilancio e vittorie con Mou

Franco Sensi dovette vendere i gioielli di famiglia e consegnarsi alle banche, dopo aver condotto la Roma allo scudetto 2001, terzo e ultimo della sua storia. Dan Friedkin non farà la stessa fine, anche se le ambizioni sono altrettanto elevate. Primo - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - perché l'impegno finanziario nel club di calcio, per quanto massiccio, è solo una piccola parte. Tra nuovo stadio e Champions si potrebbe arrivare vicino alla quota di 300 milioni. Secondo perché il progetto è quello di sviluppare organicamente l'azienda giallorossa per renderla, a un certo punto, autosufficiente. La strada passa necessariamente dal campo. Così si spiegano gli ingaggi di José Mourinho e di Paulo Dybala. Dall'agosto 2020 allo scorso maggio ha versato nelle casse del dub 370 milioni di euro. Includendo i 199 pagati alla cordata di Pallotta per il passaggio delle quote e i 38,5 impegnati nell'Opa (prorogata fino a venerdì) per il delisting da Piazza Affari, l'operazione Roma è costata finora oltre 600 milioni. E non è finita qui. Il cda giallorosso varerà una nuova ricapitalizzazione.