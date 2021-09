Friedkin-De Laurentiis, da Di Caprio a Verdone è sfida anche al cinema

Riuscire a gettarsi alle spalle tutte le altre squadre della Serie A sarebbe davvero la sceneggiatura ideale per un film d’autore

L’ultimo film di Aurelio De Laurentiis è stato “Si vive una volta sola”, con un tifoso profondamente romanista come Carlo Verdone nel doppio ruolo di regista e protagonista. Quello di Dan Friedkin, invece, doveva arrivare quest’anno ma la pandemia lo ha fatto scivolare al 2022. Si tratta di “Killers of the Flower Moon”, con un cast d’eccezione che svaria da Leonardo Di Caprio a Robert De Niro, passando per Martin Scorsese alla regia. In attesa di sfidarsi anche al botteghino, De Laurentiis e Friedkin provano a vedere chi può mettere in piedi un colossal hollywoodiano nella nostra Serie A, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Perché riuscire a gettarsi alle spalle tutte le altre sarebbe davvero la sceneggiatura ideale per un film d’autore, considerando quanto Roma e Napoli vivano visceralmente le vicende delle proprie squadre. Senza fare voli pindarici, però, per adesso i presidenti dei due club si accontentano di guidare la classifica alla terza giornata, per il resto si vedrà, c’è tempo e sudore da vendere. Magari si sentiranno, si conosceranno meglio, anche in virtù della passione comune per il cinema, appunto. Il confronto hollywoodiano delle due famiglie di fatto è in equilibrio. Magari a spezzarlo sarà proprio il calcio e il campionato di Serie A. Roma e Napoli puntano a tornare in Champions League, ma poi si sa, sognare non conta davvero niente...