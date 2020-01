Friedkin corre verso l’acquisto. Stasera a Torino?

Il triangolo è tra Londra, Lugano e Milano. È qui, nella città della finanza, che in questi giorni si sta muovendo Dan Friedkin, il futuro proprietario della Roma. Lui e il figlio Ryan (l’uomo deputato a prendere direttamente le redini del club) stanno cercando di accelerare per chiudere la trattativa e mettersi presto ufficialmente al timone della Roma. E non è detto – scrive Andrea Pugliese su ‘La Gazzetta dello Sport’ – che stasera il magnate texano non decida di presentarsi anche all’Allianz Stadium per vedere dal vivo Juventus-Roma. Ieri, intanto, lui e i suoi legali erano proprio a Milano, dove presso lo studio Chiomenti stanno completando l’analisi delle carte prima di mettere definitivamente tutto nero su bianco. La due diligence legale è infatti arrivata di fatto al termine del suo percorso con il passaggio di consegne che, se tutto finirà come è nelle previsioni, dovrebbe avvenire al massimo entro il 15 febbraio. Il prezzo è rimasto quello fissato nelle prime contrattazioni, con Friedkin che verserà nelle casse di Pallotta (e soci) una cifra oscillante tra 750 e 790 milioni di euro. tr cui anche i 150 milioni che vanno versati entro il 31 dicembre 2020 come aumento di capitale e i circa 270 attuali che figurano alla voce indebitamento. Se non ci saranno intoppi, possibile che si arrivi presto – anche prima della fine del mese – alla firma di un contratto preliminare.