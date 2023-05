Friedkin, con lo stadio è già futuro: oltre 400 milioni di ricavi in 10 anni

Segni particolari: bellissimo. Eppure, non è questa la cosa più importante, bensì il volano economico che potrà rappresentare per la Capitale e per la Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ormai una cosa è certa: il nuovo stadio della Roma, che sorgerà a Pietralata, vede l’amministrazione comunale e il club sulla stessa lunghezza d’onda, come il via libera al Pubblico Interesse – approvato in assemblea capitolina due giorni fa con i voti anche delle opposizioni – ha in qualche modo santificato. Così ieri è lo stesso sindaco, Roberto Gualtieri, a ribadire i punti di forza del progetto. "Tutto è andato molto bene, come dimostra il fatto che non ci sia stato alcun voto contrario – spiega a La 7 –. L’Aula ha votato l’interesse pubblico, che è il passaggio istituzionale amministrativo decisivo per passare alla fase operativa della realizzazione dello stadio". Il fascino, in fondo, sembra proprio questo. "È un progetto di stadio e basta: non si porta appresso cubature. L’impianto sarà bellissimo. Penso a breve si vedrà il disegno (lui lo ha già visto, ndr) che, vi posso assicurare, è straordinario. Noi stiamo lavorando affinché nel 2027 - che è una ricorrenza importante per la società (il centenario della fondazione, ndr) - sia tutto pronto. Tra l’altro, sarà a carico di un privato, quindi non un euro di soldi pubblici spesi". Insomma, a differenza del progetto della vecchia proprietà, che doveva sorgere a Tor di Valle, stavolta le resistenze paiono infinitamente inferiori, anche grazie al fatto che il Comune ha posto due paletti: una serie di prescrizioni che il progetto dovrà recepire (vedi articolo accanto) e il fatto che il progetto stesso dovrà ritornare in aula per una nuova approvazione.