Friedkin avanza: due diligence entro il weekend

Avanza a ritmi serrati la ‘due diligence’ portata avanti da Dan Friedkin. A differenza di quanto si diceva ieri, l’operazione non è ancora terminata, ma c’è la possibilità – riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – che entro il weekend le 12 società che compongono l’universo As Roma finiscano di essere monitorate totalmente, completando tutti gli step. Al termine dell’operazione, il magnate texano formulerà la proposta vincolante (intorno ai 780 milioni), così entro la metà di febbraio arriverà il ‘closing’, che darà il via al vero passaggio di proprietà.