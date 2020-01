Frenata Spinazzola, per l’Inter torna caldissima la pista Young: ieri nuovi contatti

Mentre Roma e Inter sono alle prese con lo scambio Politano-Spinazzola, i nerazzurri continuano in ogni caso a tenere calda la pista Young. Anche perché l’affare per il terzino giallorosso rischia seriamente di saltare: anche ieri, infatti, l’Inter è rimasto in contatto per l’esterno inglese del Manchester United. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, l’agente di Young ha ricevuto rassicurazioni ed è stato invitato a tenersi pronto per definire l’operazione. Del resto tra il giocatore e l’Inter l’accordo c’è ormai da tempo e prevede un contratto di 18 mesi da tre milioni netti a stagione. Va sistemato l’ultimo tassello, ossia trovare l’intesa con i ‘Red Devils’ sull’indennizzo da versare per liberare subito Young. In attesa di capire come finirà la vicenda Spinazzola, che quindi appare sempre più lontano dall’Inter.