Frenata di Karsdorp, adesso pure De Sciglio è bloccato

Un intoppo dietro l’altro. Almeno per ora, almeno fino a che non ci sarà modo di trovare alcune soluzioni. Così succede che Genoa e Roma non riescano più a trovare la sintesi per Rick Karsdorp, operazione che sembrava oramai virtualmente conclusa (un milione per il prestito e 7 per il riscatto) e che invece rischia di saltare definitivamente, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Esattamente come successo un paio di settimane fa con l’Atalanta, quando il trasferimento dell’olandese non si concluse per una questione di commissioni.

Sembra che l’intoppo sia sulla formula del trasferimento, con il Genoa che ha – per ora – mollato anche l’altra pista, quella che doveva portare in rossoblù anche il brasiliano Juan Jesus, altro esubero che la Roma sta provando a piazzare oramai da tempo. La mancata partenza di Karsdorp, invece, è un problema anche per l’arrivo di De Sciglio.

Intanto ha subìto un rallentamento anche l’arrivo a Pescara di Alessio Riccardi. Nonostante i documenti per il prestito siano stati firmati e depositati, il giorno dopo il suo arrivo in Abruzzo Riccardi è tornato a Roma per motivi familiari. Non appena li avrà risolti tornerà a Pescara, forse già nel fine settimana.

Chi invece sembra davvero in procinto di lasciare la Capitale dopo tre stagioni passate in giallorosso è Cengiz Under, l’ala turca che dovrebbe trasferirsi al Leicester. Ieri sembrava davvero tutto fatto, poi sono emerse delle complicazioni, ad iniziare da qualche perplessità sulla destinazione del giocatore stesso. Ci si lavorerà ancora oggi, ma su questa operazione a Trigoria sono fiduciosi.