Frattesi si svolta. Il Sassuolo chiede 27 milioni: ora l’accordo è più vicino

Roma e Sassuolo però oggi si diranno la verità in faccia, cercando anche di venirsi incontro per trovare la quadratura del cerchio su Davide Frattesi. I due club oggi si incontreranno, dunque. Sul tavolo c'è appunto la trattativa per il centrocampista azzurro, che ha scelto da tempo di tornare in giallorosso, cosa che ha anche fatto sapere ai dirigenti del Sassuolo. Che anche per questo motivo sono già venuti incontro a quelli della Roma. abbassando la richiesta di qualche giorno fa di 35 milioni di euro e portandola a 27. Per trovare una soluzione, però, ballano an cora 7 milioni di euro, visto che la Roma valuta Frattesi circa 20 milioni (da cui poi detrarre 1) famoso 30% sulla rivendita, diritto in possesso dei giallorossi). Possibile a questo punto che si possa trovare un accordo a metà strada, magari intorno ai 23-24 milioni, con un giovane di Trigoria inserito anche come contropartita tecnica. Carnevali continua a chiedere Edoardo Bove, ma su di lui c'è il veto di Mourinho, che lo vuole ancora con sé. Ed allora è possibile che nell'operazione venga inserito uno tra Volpato e Felix.