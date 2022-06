Frattesi, la chiave dei baby per averlo. Guedes apre all’addio, Matic è in arrivo

In questo senso, qualora i neroverdi abbassassero le loro pretese intorno ai 20 milioni, la Roma potrebbe muoversi, sfruttando sia lo sconto, sia la possibilità di mettere sul piatto un baby di talento come Milanese o Felix , che piace anche al Lecce e alla Salernitana.

Sul fronte Solbakken il giocatore, pur bloccato, non si muoverà prima della metà di luglio: il Bodo farà il preliminare di Champions. Riguardo a Celik , c’è diffuso ottimismo intorno alla chiusura a breve della trattativa con il Lilla per avere il difensore turco.

Possibile poi che, con l’arrivo di Fonseca sulla panchina dei francesi, la cessione di Veretout si concretizzi. Da Valencia, è lo stesso Guedes, obiettivo della Roma (e non solo) a parlare. "Ora non so se voglio restare al Valencia. Se ci sarà una situazione migliore per me e per il Valencia, bisognerà valutarla". Titoli di coda su Matic, che arriverà a Roma all’inizio della prossima settimana.