Frattesi: “Io e Scamacca allo stadio andremmo a vedere la Roma, non la Lazio”

Intervista doppia tra i due talenti del Sassuolo che hanno giocato insieme nella Roma e nella Lazio: il bomber ha raccontato un divertente retroscena

Scamacca: "Lo sai che faceva? Giocavamo alla Lazio tutti e due, perciò la domenica andavamo all'Olimpico a fare i raccattapalle. Una volta, forse era Lazio-Juve, questo ragazzetto qua vicino a me si alza in piedi e comincia a urlare verso i tifosi, indicandomi: LUI TIFA PER LA ROMA! Io resto come un baccalà, faccio di no con le dita e prendo a gridare "Forza Lazio!"