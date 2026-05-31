E' con la valigia in mano da qualche sessione di mercato, ma stavolta Davide Frattesi è davvero pronto a lasciare l'Inter. I numeri della sua ultima stagione sono la fotografia perfetta, anche un po' amara, di un addio che si è iniziato a consumare da mesi. A gennaio è stato a un passo dal Nottingham Forest, ora gli inglesi stanno tornando a bussare alla porta dell'Inter. La Premier League però, come scrive Guendalina Galdi su La Gazzetta dello Sport, non è l'unica opzione sul tavolo per il 26enne. Frattesi interessa, e non da oggi, anche alla Roma che l'ha cresciuto ma con cui non ha esordito in prima squadra. E in chiave capitolina potrebbe risultare una pedina fondamentale per arrivare a Manu Koné.