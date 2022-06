Frattesi, affare di cuore: la Roma vuole riprenderlo, lui non vede l’ora di tornare

Da una parte c’è la Roma che aspetta di capire e vedere per affondare il colpo, dall’altra il Sassuolo che gioca di fino e sembra non voler scendere dalla valutazione di 30 milioni di euro. In mezzo, invece, c’è lui, Davide Frattesi, che dopo aver passato qualche giorno di vacanza ad Ostia con gli amici del cuore adesso si sta godendo le meritate vacanze. Con un solo pensiero in testa, però, il ritorno alla Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.