Forza, strappi ed equilibrio difensivo per Mourinho

Matic è infatti il prototipo di giocatore che il portoghese predilige davanti alla difesa

Probabilmente nessuno conosce bene Matic come José Mourinho, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Perché con lui ha lottato e vinto e perché Mou con lui ha condiviso tante cose, non solo in campo. Lì, però, è nata la parte più profonda del loro rapporto, per il tipo di stima che si è creato tra l’allenatore e il giocatore.