Fonseca, zero vittorie con le big: “Regalati due gol”

Oramai non ci si può neanche più appellarsi alle tre vittorie della scorsa stagione. La Roma quando incontra le altre big si scioglie come neve al sole, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

È successo quest’anno (solo 3 punti in sei scontri diretti: pari con Juventus, Milan e Inter, scoppole con Napoli, Atalanta e Lazio e ben 18 gol subiti, alla media di tre a partita), ma soprattutto è successo in tutte e due le stagioni di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese da quando è in Italia ha portato a casa appena 16 punti sui 54 disponibili (18 gare) contro le altre big, con una media di 0,89 punti a gara. Troppo poco per sognare di andare in paradiso (se poi si include anche il Sassuolo, si passa a 20 punti su 63).

!Siamo entrati bene in campo, ma se con la Lazio sbagli poi è difficile recuperare – dice alla fine Fonseca –, Gli abbiamo lasciato i primi due gol, a quel punto per loro è diventata una partita agevole. Mentre noi non abbiamo più avuto la capacità per entrare bene nella loro linea difensiva, anche perché la Lazio si sa chiudere bene. Dopo il secondo gol era difficile recuperare, la partita si è decisa lì. Anche perché a noi è mancata la profondità. La squadra ha sempre avuto intenzione di attaccare, abbiamo provato a far girare palla, ma senza riuscirci”.