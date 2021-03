Fonseca vuole lo scatto. Arrivare quarto per la Roma del futuro

C’è quella opzione sul contratto che può fare tutta la differenza del mondo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Nel senso che se Paulo Fonseca dovesse riuscire a trascinare la Roma nella prossima Champions League, allora il suo contratto sarebbe rinnovato in automatico per un’altra stagione. Che poi si decida davvero di andare avanti ancora insieme non è però detto. Magari i Friedkin a fine stagione potrebbero anche decidere di cambiare lo stesso, esattamente come lo stesso Fonseca potrebbe decidere di prendere in considerazione altre ipotesi, lasciando sul tavolo il rinnovo automatico. O, ed è la terza strada, la Roma e Fonseca potrebbero anche decidere di andare avanti insieme. E, nel caso, sarebbe una scelta condivisa, con l’avallo del general manager Tiago Pinto.

Ecco perché questo è un momento chiave della stagione della Roma, sul campo e fuori. Sul campo, appunto, perché la squadra insegue il quarto posto in campionato (piazzamento minimo per accedere alla prossima Champions), oltre che il sogno di poter arrivare in fondo all’Europa League (vincendola, tra l’altro, la Roma sarebbe in Champions a prescindere dal piazzamento finale in campionato). Fuori perché la società deve davvero capire cosa fare, se andare avanti con il tecnico portoghese anche nella prossima stagione o meno.

Certo, Roma-Napoli di domenica prossima avrà già un peso specifico enorme: vincere vorrebbe dire dare un segnale forte di continuità anche per il futuro, perdere al contrario manderebbe in frantumi tante certezze, anche in considerazione del fatto che la zona-Champions si allontanerebbe in modo pesante. Contemporaneamente, è ovvio, Fonseca spera di arrivare ai quarti di finale di Europa League e — in caso – trovare un avversario “morbido”. Perché giocare un’eventuale semifinale sarebbe davvero un bel ricamo alla sua stagione.