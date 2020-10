Fonseca: “Volevo vincere ma alla fine va bene pure così”

Alla fine non sa neanche se essere felice o meno. Nel senso che Paulo Fonseca a San Siro voleva vincere, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, ma essersi trovato sempre ad inseguire a conti fatti gli ha messo un bel sorriso addosso. “Non è il risultato a cui puntavo prima del via, io la partita la volevo vincere – dice l’allenatore della Roma – Ma visto che ci siamo ritrovati a dover inseguire per tre volte penso che alla fine sia un risultato positivo“. Con cose belle e altre meno. “Di bello c’è che abbiamo fatto tre gol, di brutto che li abbiamo presi – continua il portoghese – È stata una partita molto equilibrata, dove abbiamo iniziato male, andando subito sotto. Ma poi la squadra ha reagito bene, con coraggio, anche se secondo me abbiamo sbagliato le scelte negli ultimi metri di campo“.

A conti fatti, comunque, la Roma continua nella sua marcia, galleggiando alle spalle delle prime. Avesse avuto anche il punto di Verona, sarebbe ancora imbattuta. Non è certo il ritmo che serve per arrivare a dama, ma intanto quel che conta è stare lì, in corsa. “Il nostro obiettivo è sicuramente riuscire a fare meglio di quanto fatto nella scorsa stagione – ammette Fonseca –. Ma dobbiamo pensare partita dopo partita e ora c’è il Cska Sofia e bisogna concentrarsi sui bulgari. Pensando a come la squadra stia bene e stia migliorando, con fiducia. Dobbiamo essere ambiziosi“.