Fonseca: “Vittoria che ci dà fiducia. Guardiamo solo al futuro”

Fonseca è soddisfatto anche se non fino in fondo: “Era importante vincere questa gara e non aver preso gol mi ha fatto piacere – dice alla fine l’allenatore della Roma – Ma dobbiamo essere più concreti quando si tratta di andare a finalizzare. Dobbiamo fare più gol”.

Contava vincere e la Roma lo ha fatto in modo netto, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”. E per alcuni tratti anche in maniera convincente. Anche grazie al nuovo sistema con la difesa a tre, verso la quale Fonseca ha svoltato oramai da tre gare: “Giocando con questo sistema la squadra è più aggressiva, soprattutto quando andiamo a pressare. Ed è anche più sicura dal punto di vista difensivo”.

Tra l’altro ieri Fonseca ha vinto anche facendo una serie di scelte che all’inizio hanno lasciato perplessi più di qualcuno. Ad iniziare dall’esclusione di Pau Lopez, che era tornato a Napoli e aveva giocato anche con il Parma. Come lui anche Dzeko: “Era stanco, è stato importante farlo riposare. E poi la partita di Kalinic mi è piaciuta, secondo me Nikola ha fatto molto bene”.