“Cosa dirò in portoghese a Ronaldo prima di Roma-Juve? Non lo so. Spero solo che Cristiano alla fine sia molto arrabbiato“. Così Paulo Fonseca ieri pomeriggio a Pitti Uomo, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Nello stand di Tombolini ci sono il tecnico giallorosso, Dzeko, alcune rappresentanti della squadra femminile e vecchie glorie come Candela.