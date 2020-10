Fonseca soddisfatto, ma il club vuole il salto di qualità

Fonseca voleva l’arrivo di un giocatore di esperienza in attacco: Pedro era ai primissimi posti, ed è stato accontentato. Voleva il ritorno di Smalling e la conferma di Mkhitaryan e la società ha fatto di tutto per metterglieli a disposizione. Voleva continuare con Veretout e il francese non si è mosso. Voleva, a conti fatti, anche la conferma di Dzeko qualora non fosse arrivato Milik perché non aveva intenzione di accontentarsi di un attaccante di livello inferiore rispetto al bosniaco, al netto delle difficoltà post Siviglia. E anche in questo caso la società lo ha seguito, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Ora, e questa è la convinzione che si ha a Trigoria, tocca a lui.

I primi incontri con i Friedkin sono stati positivi, ma adesso Fonseca, come tutti, è sotto esame. La nuova proprietà della Roma sta parlando con potenziali direttori sportivi e un discorso l’ha intavolato anche con Max Allegri, ma per ora la linea sembra quella di andare avanti con il portoghese. Non si aspettano lo scudetto, ovviamente, e nessuno lo ha mai chiesto a Fonseca. Ma una squadra che lotti per le prime posizioni e magari per un trofeo quello sì, se lo aspettano. Anche a costo di fare scelte impopolari con la squadra, a Fonseca viene chiesto di rimodellare un gruppo che abbia non solo un gioco, ma anche e soprattutto un’anima, che è la cosa a cui la nuova proprietà tiene di più.