Fonseca sicuro: “Il pari sarebbe stato ingiusto”. Ansia Veretout

“Se non avessimo vinto, difficilmente ci sarebbe stata serenità – spiega Fonseca -. La Roma ha giocato una partita sicura dal punto di vista difensivo. C’è stato carattere e spirito di squadra. Se avessimo pareggiato sarebbe stata una ingiustizia. È vero che sbagliamo le partite con le grandi. Ci sono state buone partite, però ci manca sempre qualche cosa. Ormai non posso dire il contrario, la squadra accusa questo tipo di match, ma dobbiamo lavorare per migliorare” come riporta La Gazzetta dello Sport.

Il neo, però, è l’infortunio di Veretout. “Il suo è un infortunio muscolare, sono preoccupato“. Oggi gli esami per il centrocampista francese, mentre Kumbulla col Genoa sarà out per squalifica. Jesus, invece, è tornato a casa per contatto con un positivo.