Fonseca, servono rimedi per la Roma

Fonseca iniziò il 2020 con la sconfitta contro il Torino che segnò l’inizio della crisi. Oggi lo chiuderà col Cagliari e un risultato positivo potrebbe sanare e far rifiorire le certezze. In alcune gestioni, però, il tecnico portoghese non sempre convince, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport“. L’alternanza Pau Lopez-Mirante, ad esempio, non dà garanzie: lo spagnolo ha perso prima la sicurezza e poi il posto da titolare per Mirante, e anche il campano, a 37 anni, ha cominciato a mostrare qualche insicurezza.

Poi gli scontri diretti, poche vittorie e troppi flop: in 19 incontri contro le grandi la Roma ha vinto soltanto 3 volte. E i cali da incubo, con tanti gol subiti nella ripresa: se l’attacco è da zona Champions, lo stesso non si può dire della difesa che è l’ottava della Serie A. Tredici delle 18 reti subite sono arrivate nella ripresa, cioè il 72% del totale. Il dubbio è che tutto ciò possa essere generato da una condizione fisica non perfetta che porta ad un calo.

In più ci sono i cambi tardivi: con la Roma in vantaggio a Bergamo, e già in difficoltà, Fonseca non ha fatto sostituzioni. Anche se ieri il tecnico ha risposto così: “Non è vero che faccio sempre i cambi dopo 70 o 75 minuti. Li faccio nel momento in cui penso sia giusto“. Lo stile “british”, infine, si è appannato: lo scorso anno dopo il rosso contro il Cagliari, Fonseca si scusò immediatamente nel post partita. Quest’anno, dopo Roma-Sassuolo, ha tenuto il punto pure durante le interviste. L’allenatore va per la sua strada, e come in estate ribadiva che ci fosse bisogno di un ds, ora critica il calendario poco equilibrato.