Fonseca sente aria d’impresa: “Ma dovremo essere perfetti”

Sarà una notte storica, appunto. E lo sarà anche per Paulo Fonseca, che per la prima volta può spingersi fino ad una semifinale di una coppa europea, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Il cammino europeo può ribaltare anche le aspettative sue e della Roma per la prossima stagione. A prescindere dalla clausola che prevede il rinnovo contrattuale per un altro anno in caso di accesso alla prossima Champions, eliminare gli olandesi e arrivare tra le prime quattro della competizione vorrebbe comunque dare un valore immenso a tutto il suo lavoro. E questo peserebbe sia nelle considerazioni che dovranno fare i Friedkin (e Tiago Pinto) per scegliere l’allenatore della prossima stagione, sia nelle valutazioni internazionali che verrebbero fatte — inevitabilmente – intorno al suo profilo. Insomma, superare l’Ajax e arrivare in semifinale darebbe senza ombra di dubbio a Fonseca un’immagine aurea in giro per l’Europa, con più di un occhio di qualche grande pronto a capire cosa succederà con la Roma. Un doppio destino che potrebbe permettergli di tenersi ben stretto la panchina dei giallorossi, ma anche di venire considerato da altre piazze e da altri club internazionali.

“Questa è sicuramente la partita più importante della stagione, almeno di quelle giocate finora – ha detto l’allenatore giallorosso –, ma non dobbiamo pensare alla gara di Amsterdam, voglio una squadra che abbia voglia di lottare e che voglia vincere ancora. Servirà la partita perfetta, perché l’Ajax è forte e verrà qui per ribaltare la situazione“.