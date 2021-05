Fonseca saluta “con orgoglio”, Mirante ci prova

Il tecnico: "Non c’è un sentimento d’ingiustizia”. In attacco, ballottaggio Dzeko-Mayoral

Paulo Fonseca ai titoli di coda con la Roma. “Lascio soprattutto con grande orgoglio per essere stato l’allenatore della Roma in questi due anni. Non c’è un sentimento d’ingiustizia”, ha detto ieri in conferenza, come riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. “Abbiamo preparato la partita in modo da non lasciare spazio al contropiede della Lazio, perché hanno giocatori molto pericolosi". Riguardo le scelte, Mirante ha un problema a un dito e stamattina farà un test: se lo supererà, sarà in campo al posto di Fuzato. In attacco, ballottaggio Dzeko-Mayoral.