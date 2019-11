Fonseca rispolvera la “vecchia” Roma: “Pronti a vincere”

Torna la vecchia Roma. Si fa per dire ovviamente, considerando che utilizzare l’aggettivo vecchio per ragazzi tra i 22 ed i 28 anni sembra quasi un paradosso. Però da oggi pomeriggio, dalla sfida con il Brescia orfano di Balotelli, la grande emergenza che si è vissuta a lungo in casa giallorossa sembra finalmente conclusa. Ed allora per alcuni versi si torna all’antico: Florenzi rispolverato a sorpresa terzino (a meno di clamorose sorprese), Mancini riportato in difesa al fianco di Smalling, Pellegrini ributtato subito dentro (anche a causa dell’assenza forzata di Pastore) e Diawara che torna a giocare titolare quasi cinquanta giorni dopo l’ultima volta (era la gara con il Cagliari, il 6 ottobre scorso, quando poi il guineano dovette lasciare il campo in anticipo per la rottura del menisco mediale del ginocchio sinistro). Considerando anche la partita di giovedì prossimo a Istanbul contro il Basaksehir, oggi Fonseca rispolvera un po’ della prima Roma.

In difesa

Insomma, sembra davvero scoccata l’ora di Florenzi. Dopo sei partite ai box e la bella prestazione in nazionale in casa della Bosnia, il capitano della Roma oggi dovrebbe tornare dal via. «Le mie decisioni non sono legate alla presenza in Nazionale o a ciò che scrivono i giornali – ha detto ieri Fonseca – Decido con la mia testa e se riterrò opportuno che Florenzi giochi, allora andrà in campo. Lui è il nostro capitano, ha sempre lavorato al massimo». Ed allora probabilmente è arrivato davvero il momento di premiarlo, di farlo tornare a sentirsi importante anche per la Roma. Anche perché Spinazzola è out («È tornato ad allenarsi da due giorni, non è ancora pronto») e Santon è l’altra soluzione a disposizione del tecnico. Che riporterà Mancini in difesa dopo averlo schierato per cinque partite consecutive a centrocampo. «È un difensore centrale e tornerà a giocare in quella posizione lì, è normale che sia così», il commento dell’allenatore romanista.

A centrocampo

Con Mancini di nuovo difensore, in mezzo al campo al fianco di Veretout tornerà Diawara, che negli ultimi allenamenti ha dato sensibili segnali di miglioramento dal punto di vista della tenuta. «Amadou sta bene, è pronto per giocare. Abbiamo lavorato su questo aspetto nelle ultime due settimane, è pronto per migliorare questa situazione». Che poi non è altro che lo stato attuale del centrocampo giallorosso, costretto – appunto – nelle ultime cinque partite a schierare Mancini in posizione di mediano, in virtù anche dell’assenza di Cristante.

Sulla trequarti

E poi l’altra grande novità è proprio il ritorno dal via di Lorenzo Pellegrini, che ha recuperato completamente dalla frattura al quinto metatarso del piede destro. La lastra fatta giovedì scorso a Villa Stuart è andata bene. Fonseca inizialmente pensava di buttarlo dentro per una ventina di minuti, facendogli magari aumentare il minutaggio giovedì prossimo in Turchia per poi farlo giocare titolare domenica prossima a Verona. L’assenza forzata di Pastore (botta all’anca in allenamento, out anche il secondo portiere Mirante per una flebite post traumatica al polpaccio sinistro) lo ha però costretto ad accelerare il programma: «Con lo staff abbiamo preferito tenere Javier a riposo, sarà pronto per la prossima. Mkhitaryan? Va verso il recupero, ma non è ancora pronto». Ed allora oggi la trequarti giallorossa sarà composta da Zaniolo, Pellegrini e Kluivert, con Under eventualmente pronto ad entrare in corsa per dare il cambio magari proprio a Pellegrini (con Zaniolo in questo caso spostato al centro, alle spalle di Dzeko). «Dobbiamo lavorare per migliorare sotto ogni aspetto: mentale, tattico, tecnico e fisico – chiude Fonseca –. E io sono motivato per fare della Roma una squadra vincente». Ad iniziare da oggi, dove i tre punti sono pressoché fondamentali.