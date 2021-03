Fonseca: “Rigori ridicoli sempre alle stesse squadre”

Se Tarozzi sorride, Fonseca soffre. E anche molto. scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Un po’ per il gioco, un po’ per l’arbitro Piccinini. “Siamo entrati in campo bene, creando subito un pericolo con Pellegrini. Poi al primo affondo abbiamo preso gol e una squadra che vuole arrivare in Champions non può prendere gol così, è una questione di concentrazione. Lì è cambiata la partita. Il Parma aveva bisogno dei tre punti, si è chiuso e abbiamo trovato difficoltà“.

Poi il tecnico dei giallorossi cambia obiettivo e alla televisione di casa punta il dito sulla conduzione arbitrale di Piccinini: “Non abbiamo perso per colpa sua, ma il rigore su Pellè non c’è. Per me è difficile capire perché con la Roma non si va al Var. Quella è una situazione dubbia, come quella di Pellegrini. Posso anche accettare che non venga dato il rigore, ma dopo averlo visto. Così come il rigore su Pellè, il Var avrebbe aiutato. A fine stagione questi sono 5, 6 o 7 punti in meno per noi e in più per gli altri. Voglio lo stesso trattamento delle altre grandi squadre. Sono stato sempre zitto, rispetto gli arbitri. Ma in Italia vedo rigori ridicoli dati sempre alle stesse squadre“.