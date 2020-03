Fonseca punta Tiquinho Soares: “Mai pensato di andare via”

Da una parte dice che si sta dedicando alla moglie e al figlio, dall’altra però Paulo Fonseca non nega come, in questi giorni di stop forzato, si stia ritagliando tempo per “monitorare giocatori che ci possono interessare per il futuro”. All’emittente ‘Sic’ Fonseca non fa nomi, ma ci pensa ‘A Bola’ a farli per lui. Secondo il quotidiano portoghese, infatti, l’allenatore della Roma avrebbe messo gli occhi su Tiquinho Soares del Porto. Attaccante, clausola rescissoria da quaranta milioni, ha un contratto in scadenza nel giugno 2021 e per questo i giallorossi – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – puntano a un prezzo più basso, anche perché il giocatore ha 29 anni. “Tornare in Portogallo? Qui mi sento al sicuro, abbiamo tutto, compreso un ospedale molto importante (lo Spallanzani, ndc)”, ha detto Fonseca.