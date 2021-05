Fonseca: “Penso solo a vincere tutte le partite”

Il tecnico: "Mou? Ci siamo confrontati, del resto abbiamo un bel rapporto. Manchester? Rifarei tutto"

"Mou? Con me è stato corretto ed onesto. Ma non chiedetemi che squadra gli lascerò, non sarebbe giusto rispondere da parte mia". Fonseca chiude così la settimana in cui è stato ufficializzato il suo addio alla Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Col solito sorriso, perché è uno che affronta la vita sempre guardando il lato positivo delle cose e mai quello negativo. "Con José abbiamo parlato, è chiaro. Ci siamo confrontati, del resto siamo entrambi portoghesi ed abbiamo un bel rapporto. Tra di noi non c’è stato assolutamente alcun problema". Ed allora meglio godersi una vittoria che permette alla Roma di tenersi alle spalle il Sassuolo. "Abbiamo avuto problemi per allestire la squadra, dopo il Manchester era importante gestire forze e stanchezza. Contava vincere e ora l’obiettivo è farlo anche nelle prossime tre partite che mancano. Adesso pensiamo all’Inter. Vedremo chi potremo recuperare, giocheremo con quelli che abbiamo".