Fonseca: “Mi piace l’atteggiamento dei miei”

Paulo Fonseca si gode il passaggio del turno in Europa League e spera di recuperare Dzeko per il Milan. “Vediamo che cosa succederà – ha detto dopo il 3-1 rifilato al Braga –. Spero che non sia niente di grave. Faremo delle valutazioni già da domani. Mayoral comunque ha fatto bene e per la Roma è buono avere questa competizione in attacco. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto che era la cosa più importante. Abbiamo gestito dei giocatori per la prossima gara”.

La prova col Braga, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport“, ha reso ottimista il tecnico: “Mi piace l’atteggiamento dei miei in queste situazioni. Far giocare Karsdorp o Veretout fuori posizione non è facile, ma hanno fatto bene. A me piace quando i giocatori fanno questi sacrifici per la squadra. Abbiamo vinto bene. La vittoria in Portogallo è stata importante per cambiare giocatori. Abbiamo affrontato questa partita in modo diverso, con la possibilità di gestire. Con i difensori non possiamo gestire perché abbiamo solo loro”.