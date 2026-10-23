Domani il suo cuore sara diviso a meta, perché poi Napoli e Roma gli sono rimaste dentro. Daniel Fonseca la partita la vedrà da casa sua, a Rio de Janeiro, dove risiede da qualche anno, come ha raccontato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Ma che partita si aspetta domani?

"Sono due squadre forti. La Roma sta facendo benissimo, Gasperini ha dato la sua impronta".

A conti fatti, per chi sarà più importante vincere?"Per entrambi. La Roma continuerebbe ad acquisire fiducia e convinzione, cose molto importanti. Per il Napoli, invece, senza una vittoria le cose inizierebbero a complicarsi. Ma giocare contro gli azzurri al Maradona non è mai facile. E Allegri è un allenatore capace di inventare sempre qualcosa...".

Nel 1994 lei passò proprio dal Napoli alla Roma...Mi volevano Juve e Milan, dissi di no a Moggi. Ci provò anche l'Inter, ma offriva due giocatori e nel frattempo la Juve aveva preso Boksic.Così l'unico che aveva i soldi era Franco Sensi. A Roma poi ho trovato un ambiente e una tifoseria incredibili, perché i romanisti sono meravigliosi. Era una squadra che finiva sempre decima e invece ci qualificammo per le coppe".

Come si ferma un extraterrestre come Malen?"Difficile dirlo. E incredibile, una forza della natura, nessuno si aspettava una roba del genere. In generale i giocatori forti sono sempre difficili da marcare, anche perché se provi a bloccarli con un raddoppio o una marcatura preventiva finisci con liberare un altro giocatore".

Gasp presserà alto anche a Napoli?"E un tecnico che ha giocato sempre con grande coraggio, non penso voglia snaturarsi. Scenderà in campo per vincere, come è giusto che sia. Del resto, se vuoi vincere lo scudetto a Napoli devi andare per portare a casa il bottino pieno".

Quindi secondo lei la Roma può insidiare l'Inter nella corsa al tricolore?"Si, può darle fastidio fino in fondo. I giallorossi hanno intrapreso questo percorso, sono in fiducia e hanno la qualità per arrivare fino alla fine".