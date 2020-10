Fonseca ha deciso, sarà Pellegrini la mente del gioco

Che poi il vero paradosso è proprio questo: essere fondamentali dentro Trigoria e sentirsi discusso al di fuori. Già, perché il momento attuale di Lorenzo Pellegrini dice esattamente ciò. Con una certezza, però: Lorenzo continua ad essere uno di quei pilastri su cui la nuova Roma – quella di Dan e Ryan Friedkin – vuole costruire il suo futuro. Tanto che il club presto si metterà a tavolino con il suo entourage per iniziare i lavori per il rinnovo del contratto (in scadenza nel giugno 2022). Perché su Pellegrini e su Zaniolo la Roma vuole impostare il suo domani. Fonseca, invece, si accontenta del presente, che prevede Pellegrini punto fermo del suo 3-4-2-1, la vera mente della squadra per aggiungere qualità e imprevedibilità all’intera manovra giallorossa. In quella posizione lì Lorenzo può aiutare ad uscire dalla pressione avversaria, ma anche a verticalizzare.

Da qualche tempo a questa parte Pellegrini è però entrato nell’occhio critico di una parte della tifoseria romanista. Che gli rimprovera scarsa applicazione e un’incisività minore rispetto alle aspettative. Basti vedere, ad esempio, le tante critiche espresse dai tifosi su Instagram lunedì scorso, subito dopo Roma- Juventus, quando Lorenzo ha postato una sua foto nel corso della partita. In mezzo, però, anche tanti attestati di stima e di riconoscenza. E proprio questi ultimi saranno uno stimolo a fare ancora meglio. Se è vero, infatti, che le sue giornate migliori non sono ancora arrivate, è anche vero che la Roma non può e non vuole fare a meno della sua qualità e della sua fantasia.