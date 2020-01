Fonseca guarda avanti: “Solo crisi di risultati, sono orgoglioso dei miei”

La Roma aveva chiuso l’anno con la splendida vittoria di Firenze e tutto lasciava immaginare un inizio di 2020 decisamente diverso rispetto a questo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno incassato 4 gol tra Torino e Juventus, uno solo fatto, peraltro su rigore. Niente drammi, però, per Paulo Fonseca. Perché la Roma è ancora quinta ma a pari punti con l’Atalanta quarta. Testa al Parma, prossimo avversario in Coppa Italia. Fonseca, che vive a Roma da poco ma ha perfettamente capito come funziona la città, ci tiene a gettare acqua sul fuoco. Il tecnico portoghese è però il primo a essere consapevole che questi due stop potrebbero lasciare strascichi, visto che nell’era dei tre punti a vittoria, questa è la prima volta che la Roma subisce due gol nei primi 10’ di un match casalingo. Lo spogliatoio però è unito e da questa sintonia tra tecnico e giocatori la Roma ripartirà.