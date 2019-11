Fonseca, grinta e certezze: “Passiamo noi il turno”

Il Basaksehir guarda la Roma dall’alto al basso nel girone J grazie ai suoi 7 punti, ma Paulo Fonseca non perde l’ottimismo: “Sono positivo sulla qualificazione – ha detto il tecnico in conferenza stampa -. Giochiamo sempre per vincere e lo faremo anche stavolta. Sappiamo le difficoltà del match, sono una squadra esperta che gioca bene”, riporta Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Sui recuperi spiega: “Kalinic e Mkhitaryan sono pronti a giocare, anche se non per tutto il match. Fuzato ha preso il posto di Mirante in lista Uefa”.

Sul possibile cambio di società Fonseca non vuole mettere bocca e il suo punto di riferimento, spiega, rimane Pallotta: “Lo sento spesso, è sempre preoccupato per noi e vuole informarsi. Io e lui però parliamo solo di calcio”. Chiosa sui turchi giallorossi: “Under e Cetin sono giovani di grande prospettiva. Possono migliorare ancora parecchio”.