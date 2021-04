Fonseca già pensa al Manchester: “Questa reazione mi dà più fiducia”

Cristante non segnava in A da 50 partite: "Ottima gara. Nel finale, poi, potevamo vincerla, ma va bene così"

"Credo che il pari sia giusto - dice l’allenatore -. L’Atalanta veniva da 9 vittorie nelle ultime 10. Certo, abbiamo rischiato pressando alti per non farli costruire e loro hanno avuto occasioni per fare gol in contropiede, però nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, dimostrando personalità. In generale, non sono soddisfatto perché non abbiamo vinto, ma lo sono della prestazione. Questa è stata una buona partita, con un buon carattere e un buon atteggiamento: mi ha dato segnali positivi in vista della sfida col Manchester. Il Milan contro di loro ha fatto due buone partite. Dobbiamo solo scegliere il modo migliore per affrontarlo".