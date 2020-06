Fonseca è ottimista: “Il gruppo sta bene e sappiamo creare tante occasioni”

“Sono ottimista per questa parte finale della stagione – spiega Paulo Fonseca, tecnico di una Roma blindata, arrivata a Milano solo in serata e che ripartirà subito dopo il match –. Certo, l’Atalanta è molto forte e sta molto bene, ma io ho speranza di arrivare in Champions. Dobbiamo pensare sempre a vincere la partita successiva“.

A cominciare da oggi a San Siro, dove c’è l’incognita caldo. “Preferirei giocare più tardi – ammette l’allenatore –. Penso che alle 17.15 sia troppo caldo per le due squadre, ma sono entrambe nella stessa situazione. Non ci sono scuse. Sarebbe meglio non ci fosse, comunque, non ho mai sentito i giocatori preoccupati per questa situazione“.

Il sorriso che accompagna Fonseca, probabilmente, è dovuto a quanto la Roma abbia dimostrato di saper creare contro la Samp. “Posso essere preoccupato se la squadra non crea, ma è molto positivo che abbia creato così tante situazioni da gol. Non dimentichiamo che è stata la prima partita dopo la sosta. Sono ottimista: se la squadra continua a giocare così, la possibilità di fare più gol cresce. Ne abbiamo fatti due e abbiamo vinto, questo è l’importante. Certo, con il Milan sarà una gara diversa, non si potranno creare tante situazioni, ma possiamo segnare lo stesso“.

Intanto per Smalling, tra lunedì e martedì arriverà il placet dello United per giocare in campionato. Per l’Europa League, invece, si dovrà trattare.