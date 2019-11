Fonseca e Fienga dal Papa: “E’ stato indimenticabile”

Ieri l’allenatore della Roma Fonseca, con l’a.d. Guido Fienga, era in Vaticano per il pranzo organizzato dalla Santa Sede per 1500 poveri. Attraverso la fondazione Roma Cares, Fonseca e Fienga hanno regalato due maglie al Papa: una sarà autografata e messa all’asta per beneficenza. “Oggi è stato un giorno molto speciale – così Fonseca –. Ho avuto il privilegio e l’onore di incontrare il Papa. Ho voluto partecipare al pranzo per più di mille persone meno fortunate di noi. È stato indimenticabile“.