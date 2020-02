Fonseca, dubbio a sinistra: Kolarov favorito su Spinazzola

Le ultime scelte di formazione Paulo Fonseca le farà soltanto dopo la rifinitura di oggi che, come da tradizione, sarà a Trigoria. I 1300 tifosi ospiti, partiranno domani mattina, via Bruxelles. Al momento, scrive La Gazzetta dello Sport, nessun timore sanitario anche da parte delle autorità belghe. Molti anche i tifosi romanisti in arrivo dal Nord Europa, circa 200, a cercare di spingere la Roma alla qualificazione agli ottavi di Europa League. Il resto dovranno farlo Dzeko (intoccabile) e compagni.

Per il resto i dubbi del tecnico sono sulla fascia sinistra, dove Kolarov è in vantaggio su Spinazzola, mentre il resto della difesa sarà composto da Santon, Smalling e Mancini (squalificato a Cagliari). A centrocampo toccherà ancora a Veretout e Cristante, in attacco, dietro Dzeko, confermato Mkhitaryan (trequartista) con Perez e probabilmente Kluivert, che oggi parlerà in conferenza alle 18.45 accanto a Fonseca.