Fonseca critica il calendario e insegue Frimpong, terzino del Celtic

Pensieri al passato e al futuro. Cominciamo da qui, ovvero dal sondaggio che Marco Abreu, agente di Paulo Fonseca (e quindi benedetto dall’allenatore), ha fatto con il Celtic Glasgow per portare alla Roma l’olandese Jeremie Frimpong, 20 anni, talentuoso terzino destro, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Problemi? Le richieste, con gli scozzesi non chiedono meno di 15 milioni, ma se ne parlerà a gennaio. Al momento, infatti, il portoghese ha altri problemi. Fra questi il calendario. “Non capisco perché la Roma sia l’unica squadra che gioca di giovedì, con meno di 72 ore dall’altra partita, quando oggi (ieri, ndr) si giocano quasi tutte le altre partite“. Per la cronaca, Fiorentina, Samp, Verona, Parma e Juve, giocando sabato, avranno lo stesso recupero.

Titoli di coda su un doppio ex di Roma-Torino, Gianluca Petrachi, che ieri aveva la seconda udienza della causa intentata ai giallorossi per il licenziamento. Giorno di testimoni: Gombar e Pietrafesa per la Roma (tesi: scarsa presenza nel lockdown e comunicazione discutibile); gli agenti Giuffredi e Cenikli per Petrachi (tesi: era attivo anche lontano da Roma). Aggiornamento a gennaio.