Fonseca: “Con il rientro di Mkhitaryan anche Dzeko tornerà al top”

Ed allora ecco che il rientro di Mkhitaryan, che dovrebbe essere di nuovo a disposizione al ritorno dalla sosta per le nazionali, può aiutare la Roma ad essere più pericolosa in fase offensiva e anche Dzeko a sentirsi un po’ meno solo. “Il suo ritorno può aiutare anche Dzeko a tornare al top“, ha commentato ieri il tecnico portoghese da Nyon. E per non commettere passi falsi, il fantasista armeno ha declinato anche l’invito del suo c.t. Khashmanyan a raggiungere i compagni di nazionale a Yerevan per dare la carica in vista della sfida europea con la Grecia. La voglia di rientrare è forte, esattamente come è forte l’attesa per il figlio che la moglie Betty gli darà ad aprile prossimo.