Fonseca cerca l’anima di coppa: “Voglio una difesa aggressiva”

L’effetto Roma è piombato addosso anche all’allenatore portoghese, centrifugandolo come è successo a (quasi) tutti quelli che lo hanno preceduto sulla panchina giallorossa, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Mediamente, comunque, Fonseca ha mantenuto un aplomb signorile, ma che la sua comunicazione si sia fatta più muscolare, è chiaro a tutti. Comprensibile. Ha cominciato la sua seconda stagione quasi da uomo solo al comando, senza un direttore sportivo ad affiancarlo e con la proprietà che a ottobre incontrava Massimiliano Allegri. Il suo futuro giallorosso è sempre in bilico, sia pure ingentilito da una serie di sondaggi dall’Italia (Napoli e Fiorentina?) e dall’estero (Benfica). Una cosa comunque è certa: per la società arrivare settimi o quinti non è la stessa cosa, ed è per questo che la partita col Torino assume una valenza non banale.

“Lavoro per far vincere la Roma, non per convincere le persone. Quando si vince abbiamo più persone dalla nostra parte, quando non si vince ne abbiamo di più contro. Succede con tutti gli allenatori, lo capisco, ma la cosa più importante è lavorare per la Roma. In ogni partita abbiamo una strategia. Per quasi tutta la stagione si è detto che la Roma era la squadra che giocava meglio. In queste due partite contro l’Ajax, invece, abbiamo preparato una strategia diversa, specie nella seconda gara. Noi abbiamo la nostra identità, non è questo che caratterizza la nostra squadra, ma quando abbiamo bisogno di fare una strategia diversa la facciamo” ha detto ieri il tecnico in conferenza stampa.

Ecco, quello che Fonseca cerca contro il Torino è una specie d’iniezione di quello che la squadra mette in Coppa. “Vorrei vedere la stessa concentrazione, determinazione e aggressività difensiva. È importante fare sempre una partita sicura difensivamente come abbiamo fatto con l’Ajax. Così possiamo migliorare in campionato“.