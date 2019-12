Fonseca avvisa: “Gara dura. la Spal è organizzata”

Una conferenza breve, senza alcuna voglia di parlare dei singoli o di tornare sulla partita d’Europa League: Paulo Fonseca, e lo chiarisce più volte, ha voglia (e necessità) di pensare solo alla Spal. “I ragazzi sanno quanto sia difficile la gara, la Spal è organizzata“.

La Roma, invece, in difesa è in emergenza e in attacco è ancora senza Kluivert: “Preferiamo non rischiarlo“. Come centrale, con Fazio, Cetin è favorito su Jesus; a destra Florenzi in vantaggio su Spinazzola, davanti, con Zaniolo e Pellegrini, dovrebbe esserci Perotti e non Under: “Deve migliorare“.