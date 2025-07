Floris: “Gasperini mi ricorda Capello. Al mio matrimonio ero al tavolo ‘Totti'”

Giovanni Floris , giornalista, scrittore e guida di diMartedì su La7, dallo scorso gennaio è anche un vero tecnico, con Patentino B ottenuto a Coverciano . Grandissimo tifoso giallorosso , queste sono state le sue parole in un'intervista a La Gazzetta dello Sport .

Romanista da subito? “No. Mio padre era nuorese, da bambini tifavamo Cagliari, per questo quella squadra mi è rimasta nel cuore. Ma sono nato a Roma, i miei amici erano della Roma, erano gli anni di Liedholm, Falcao, Bruno Conti... sono finito presto in Curva Sud. E col tempo anche mio padre iniziò a guardare la Roma con altri occhi”.

Gli allenatori. Le facciamo qualche nome: José Mourinho. “Mou segna la svolta, riporta l’entusiasmo, riaccende una città. Io e i miei amici siamo tornati ad abbonarci: Tribuna Tevere laterale, più adeguata alla mia età, ma si può cantare uguale. Ero a Tirana per la finale di Conference, biglietto regalato da mio figlio che era stato “estratto” tra gli abbonati che avevano partecipato a un concorso. Accanto a me, in curva, ho trovato il mio compagno di liceo con cui ero andato a Roma-Liverpool 38 anni prima. Solo il calcio può fare questi miracoli”.