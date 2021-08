Florenzi vuole solo il Milan: contatti continui per l’accordo

Il terzino vuole il Milan, no ad altre offerte. Si può fare con l’obbligo di riscatto a certe condizioni

Florenzi vuole il Milan e per vestirsi di rossonero è pronto a declinare tutte le altre offerte. Un pensiero noto anche alla Roma, che lo ha ufficialmente iscritto alla lista dei partenti, scrive Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport. I giallorossi vorrebbero però salutarlo a determinate condizioni, o anche solo una: passando subito all’incasso. Un’esigenza che invece il Milan non intende soddisfare: avrebbe accolto volentieri Florenzi in prestito secco, ma ora è disposto ad aggiungere il diritto di riscatto. Opzione che verrebbe eventualmente esercitata la prossima estate. La Roma può accettare un bonifico posticipato di dodici mesi, ma con garanzie di guadagno. La soluzione più probabile resta così l’obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni. L’agente Alessandro Lucci è impegnato in un lavoro di diplomazia, nel tentativo di ridurre le distanze e poi far combaciare le necessità dei due club: anche ieri è stata una giornata di intenso traffico telefonico. Per Florenzi potrebbe esserci un unico sbocco: vuole il Milan, difficilmente prenderà in considerazione destinazioni alternative, e il Milan vuole lui.