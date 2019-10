Florenzi, un match speciale: il capitano ritrova la Samp e Ranieri

Gli mancano poco meno di 20 partite e Alessandro Florenzi potrebbe entrare nella top ten dei più presenti con la maglia della Roma, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Una soddisfazione per lui nella prima stagione da capitano ufficiale. L’esordio, a maggio del 2011, proprio contro la Sampdoria, prossima avversaria di domenica.

Il capitano giallorosso ritrova Claudio Ranieri: “Lui è perfetto per queste occasioni, come modo e atteggiamento; ti fa dare tutto e giochi per lui come fosse ogni partita una finale. Non sarà facile, lo sappiamo già, dovremo fare una partita importante per portare a casa i tre punti. Siamo in un buon momento, dobbiamo farcela”.

Al netto delle dichiarazioni su come Totti e De Rossi siano stati un esempio, che ormai si ripetono ogni volta che gli viene posta la domanda, Florenzi sa che adesso tocca a lui “aiutare e far conoscere la Roma in tutto e per tutto”.