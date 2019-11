Florenzi stop, ansia Pastore. E Veretout suona la carica

Non ha fatto in tempo a godersi il ritorno in campo da titolare, che rischia di doversi fermare ancora. Parliamo di Alessandro Florenzi, che ha accusato un fastidio all’adduttore destro, destinato a metterlo fuori gioco in vista della partita di domani contro l’Istanbul Basaksehir, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport”. Il capitano, addirittura, potrebbe non essere neppure convocato, così come il secondo portiere Mirante. Un altro a rischio è Pastore, che ieri ha svolto un differenziato ed è in dubbio per la trasferta turca. È recuperato invece Spinazzola, che dovrebbe giocare titolare, così come ha qualche chance di essere in gruppo anche Mkhitaryan, assente da due mesi per problemi di pubalgia.