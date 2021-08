Florenzi si scalda: “La Roma? Avevano deciso di accantonarmi due anni fa”

L'ex terzino giallorosso: "Chiamiamola scelta tecnica, anche se c’è qualcos’altro, non so bene cosa però sento che c’è stato"

Il weeekend nel frullatore non lo ha scombussolato più di tanti, quanto meno a giudicare dai tempi di inserimento che lui stesso ha prospettato: “Ho bisogno di un po’ di giorni per ambientarmi, credo pochi“, ha detto Florenzi, come riporta La Gazzetta dello Sport. Parte clou della conferenza stampa sulla Roma: “Ha deciso di mettermi da parte dopo che ho vinto l’Europeo, ma è una scelta fatta due anni fa. Chiamiamola tecnica, anche se c’è qualcos’altro, non so bene cosa però sento che c’è stato. Ho accettato a malincuore, tutti sanno che sono un tifoso giallorosso, ma sono arrivato in un club che ha fiducia in me“.