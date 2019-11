Florenzi resta solo in panca. E in Coppa può rientrare

Si sbraccia e abbraccia, tifa ed esulta, ma vederlo in panchina così spesso stupisce, riporta Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport”. Alessandro Florenzi, che i social cominciano a chiamare “Capitan Panchina“, da quando è tornato a disposizione, ha giocato titolare solo una volta, contro la Sampdoria. Negli altri casi è subentrato contro il Borussia Moenchengladbach e poi non è stato utilizzato quando i giallorossi hanno giocato contro Milan e Napoli. Più volte è stato chiesto a Fonseca se fosse una questione di forma, il portoghese ha risposto sincero: “Scelta tecnica. Alessandro ci sarà utile in futuro“.

Chi gli è vicino racconta di un giocatore diviso a metà: felice perché senza di lui la Roma vola, e malinconico perché non vede più il campo. L’impressione, però, è che Fonseca voglia recuperarlo al più presto. Magari già giovedì contro il Borussia. Anche perché la panchina, per chi sogna Euro 2020, potrebbe essere un disastro.