Florenzi, mercato e Sassuolo. Fonseca spinge: “Segnare di più”

Fonseca, durante la sua ultima conferenza stampa, ha ricevuto molte domande sul trasferimento di Florenzi, come riporta La Gazzetta dello Sport.

L’allenatore portoghese ha subito spiegato la situazione: “Non ho mai avuto problemi con la persona, auguro a Florenzi di essere felice. In squadra ci sono molti giocatori che possono mostrare gli stessi sentimenti. E’ stata una buona soluzione, ma non abbiamo pensato nulla più. Ora c’è il prestito, dopo vedremo. In questo momento non pensiamo molto alla prossima stagione”.

Ora però la testa del mister e della squadra è al Sassuolo, squadra che manovra molto bene in attacco. L’obbiettivo del portoghese è chiaro: segnare di più e subire di meno.

“I tre nuovi sono pronti. Non giocheranno dall’inizio ma può succedere che entrino in campo. Non si sono allenati molto, ma potremmo avere necessità di farli giocare” conclude Fonseca.