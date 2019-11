Florenzi, maglia e dedica per Michela con un bel messaggio anti-violenza

Doveva essere soltanto l’occasione per regalare la propria maglia a una bimba di sette anni e renderla felice. Invece Alessandro Florenzi ha deciso di fare altro. Come riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, il capitano della Roma ha incontrato Michela, la bambina che lo aveva accompagnato in campo domenica contro il Brescia e aveva riparato dalla pioggia con il gagliardetto, e le ha fatto una dedica speciale. “È stato davvero gentile e carino – il racconto di Rita, la mamma di Michela -. Non pensavo che una frase scritta così, per scherzo, su Instagram potesse scatenare questo”.