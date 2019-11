Florenzi, lotta Samp-Fiorentina. Kean chiama l’amico Zaniolo

Alcuni giorni fa, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, Fonseca ha chiamato Florenzi e gli ha detto che lo vede più come terzino che come attaccante. L’effetto è altrettanto semplice: da punta le gerarchie da scalare sono maggiori. Per questo, quindi, è arrivato quel rosario di panchina che hanno messo il capitano della Roma in attesa di sviluppi. Non vuole andare all’estero, ma in Italia il vero sondaggio lo ha fatto solo la Samp, anche se piace pure alla Fiorentina, che è sulle tracce di Antonucci.

Detto che la prossima settimana si proverà a stringere per Smalling, il club, poi, continua il corteggiamento a Moise Kean, 19 anni, ex Juve, ora all’Everton. Il profilo è quello che piace a Trigoria: giovane, talentuoso e con possibilità di ottima plusvalenza. L’attaccante, che può giocare sia al posto che in tandem con Dzeko, ha un ottimo rapporto con Zaniolo, che sente con regolarità, informandosi anche sull’universo giallorosso. A gennaio, però, la Roma può prenderlo in prestito cercando il diritto di riscatto, ma non è semplice.

Sul fronte attacco, poi, piace anche lo spagnolo Dani Olmo, della Dinamo Zagabria. Aspetta offerte anche Hysaj del Napoli.